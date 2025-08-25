Como fica a CPI da Publicidade?

A semana começa com a bancada do Governo tendo condições de indicar a maioria dos integrantes da CPI da Publicidade, na Assembleia Legislativa. Isso graças a duas decisões judiciais, em primeira instância, que garantiram o retorno da deputada Débora Almeida à função de líder do PSDB e de Joãozinho Tenório, também à liderança do PRD

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alepe (Blog Dantas Barreto)

