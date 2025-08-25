° / °

Blogs
BLOG DANTAS BARRETO

Como fica a CPI da Publicidade?

A semana começa com a bancada do Governo tendo condições de indicar a maioria dos integrantes da CPI da Publicidade, na Assembleia Legislativa. Isso graças a duas decisões judiciais, em primeira instância, que garantiram o retorno da deputada Débora Almeida à função de líder do PSDB e de Joãozinho Tenório, também à liderança do PRD

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 25/08/2025 às 10:25

Seguir no Google News Seguir

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alepe/Blog Dantas Barreto

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alepe (Blog Dantas Barreto)

A semana começa com a bancada do Governo tendo condições de indicar a maioria dos integrantes da CPI da publicidade, na Assembleia Legislativa. Isso graças a duas decisões judiciais, em primeira instância, que garantiram o retorno da deputada Débora Almeida à função de líder do PSDB e de Joãozinho Tenório, também à liderança do PRD.

Alepe
Mais de Blogs

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP