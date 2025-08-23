Suspense petista

O deputado federal Carlos Veras assume a direção Estadual do PT, neste domingo, tendo pela frente os acordos visando as alianças para as eleições de 2026

Presidente eleito do PT de Pernambuco, o deputado Carlos Veras (Blog Dantas Barreto)

Evidentemente que mesmo sendo presidente do partido em Pernambuco, a palavra final não será sua.