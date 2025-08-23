Blogs
BLOG DANTAS BARRETO
Suspense petista
O deputado federal Carlos Veras assume a direção Estadual do PT, neste domingo, tendo pela frente os acordos visando as alianças para as eleições de 2026
Publicado: 23/08/2025 às 10:21
Presidente eleito do PT de Pernambuco, o deputado Carlos Veras (Blog Dantas Barreto)
O deputado federal Carlos Veras assume a direção Estadual do PT, neste domingo, tendo pela frente os acordos visando as alianças para as eleições de 2026. Evidentemente que mesmo sendo presidente do partido em Pernambuco, a palavra final não será sua.
