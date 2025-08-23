° / °

Blogs
BLOG DANTAS BARRETO

Suspense petista

O deputado federal Carlos Veras assume a direção Estadual do PT, neste domingo, tendo pela frente os acordos visando as alianças para as eleições de 2026

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 23/08/2025 às 10:21

Seguir no Google News Seguir

Presidente eleito do PT de Pernambuco, o deputado Carlos Veras/Blog Dantas Barreto

Presidente eleito do PT de Pernambuco, o deputado Carlos Veras (Blog Dantas Barreto)

O deputado federal Carlos Veras assume a direção Estadual do PT, neste domingo, tendo pela frente os acordos visando as alianças para as eleições de 2026. Evidentemente que mesmo sendo presidente do partido em Pernambuco, a palavra final não será sua.

Carlos Veras
Mais de Blogs

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP