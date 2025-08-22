Ivan Lins traz turnê comemorativa dos seus 80 anos ao Teatro Guararapes
O consagrado artista celebra esta nova fase com o show Ivan Lins 80 Anos, neste sábado, às 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda
Publicado: 22/08/2025 às 13:14
Ivan Lins ( Dantas Jr./Divulgação)
Entre os grandes mestres da MPB surgidos nos anos 1960 e 70, Ivan Lins estava entre os poucos que ainda não havia se tornado octogenário até junho último, quando se uniu a seus pares históricos. Nesse mesmo mês, ele recebeu o Grammy Latino de Excelência Musical 2025, validando o que fãs já sabiam há décadas. Em plena forma criativa, o consagrado artista celebra esta nova fase com o show Ivan Lins 80 Anos, neste sábado, às 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda.