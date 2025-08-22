Blogs
BLOG DANTAS BARRETO
Francisco Alexandre assumirá a Sudene na próxima segunda-feira
Publicado: 22/08/2025 às 12:53
Novo superintendente da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre (Foto: Divulgação)
O novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, tomará posse no cargo na próxima segunda-feira (25). A solenidade está marcada para as 10h30 no auditório do Moinho Recife Business & Life, no Recife, e terá a presença do secretário-executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valder Ribeiro.
