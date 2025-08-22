° / °

Francisco Alexandre assumirá a Sudene na próxima segunda-feira

O novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, tomará posse no cargo na próxima segunda-feira (25)

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 22/08/2025 às 12:53

Novo superintendente da Sudene, Francisco Ferreira Alexandre/Foto: Divulgação

O novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, tomará posse no cargo na próxima segunda-feira (25). A solenidade está marcada para as 10h30 no auditório do Moinho Recife Business & Life, no Recife, e terá a presença do secretário-executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valder Ribeiro.

