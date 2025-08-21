blo

Alepe: CPI da Publicidade convoca reunião para esta sexta (22)

A Comissão Parlamentar de Inquérito instalada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco para investigar contratos de publicidade da gestão Raquel Lyra (PSD) tem reunião extraordinária marcada para a sexta (22).

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 21/08/2025 às 12:40