Alepe: CPI da Publicidade convoca reunião para esta sexta (22)
A Comissão Parlamentar de Inquérito instalada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco para investigar contratos de publicidade da gestão Raquel Lyra (PSD) tem reunião extraordinária marcada para a sexta (22).
Publicado: 21/08/2025 às 12:40
CPI da Publicidade na ALEPE. (Melissa Fernandes)
