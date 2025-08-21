Juiz anula a decisão do PSDB, mantém Débora como líder da bancada na Alepe e Diogo Moraes terá de recorrer para se manter na CPI

Deputada Débora Almeida (Reprodução)

O juiz da 16ª Vara Cível da capital, Fernando Jorge Ribeiro Raposo, anulou a decisão do diretório estadual do PSDB, que indicou o deputado Diogo Moraes como líder da bancada na Assembleia Legislativa. Com essa decisão, a deputada Débora Almeida retorna à função. E, consequentemente, pede que seja anulada a instalação da CPI da publicidade, uma vez que Diogo Moraes não poderia fazer parte do colegiado. Ele, inclusive, foi eleito presidente da CPI. Além da situação referente ao parlamentar recém-filiado, a decisão judicial derruba a decisão de que o PSDB saia da base de apoio do Governo do Estado.