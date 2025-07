Após prisão na Itália, Zambelli voltará ao Brasil? Saiba o que acontece agora

Carla Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato parlamentar pelo caso de invasão do sistema do CNJ

Carla Zambelli (Lula Marques/ Agência Brasil)

Presa na Itália, nesta terça-feira (29/7), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) agora precisa aguardar uma decisão da Justiça italiana sobre sua extradição. As autoridades do país têm até 48 horas para decidir se vão soltar Zambelli, se ela vai para prisão domiciliar ou se aceita o pedido de extradição do Brasil.

Chegando ao Brasil, Zambelli volta a se submeter às leis do Brasil e à pena imposta a ela pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, a Câmara dos Deputados deverá analisar se Zambelli perde o cargo. A decisão do STF, na qual Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram condenados, diz que a perda do mandato deve ser submetida à Casa.

Conforme publicou o colunista do Metrópoles Igor Gadelha, Zambelli foi presa nesta terça-feira (29/7) na Itália. A informação foi anunciada pelo deputado italiano Angelo Bonelli e confirmada pelo Ministério da Justiça.

Confira as informações completas no Metrópoles.