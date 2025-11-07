DP, um jornal bicentenário, atual, relevante e necessário

Fazer parte do Diario de Pernambuco é mais do que administrar um veículo de imprensa. É assumir a responsabilidade de conduzir uma instituição que, ao longo de 200 anos, sempre foi indispensável ao seu tempo. Tenho orgulho da nossa história, mas sei que ninguém atravessa dois séculos só por causa da tradição. É preciso se manter atual, relevante e, sobretudo, necessário. Essas são as maiores virtudes do Diario.

O bicentenário não é obra do acaso. O Diario nunca se limitou a existir. Por isso, ao olhar para esse marco extraordinário, não basta reverenciar o passado: é preciso reafirmar o compromisso do jornal, que hoje é referência em múltiplas plataformas, em se manter atuante e seguir como espaço de debates e transformações. Informação de qualidade, respeito aos leitores e coragem para enfrentar os desafios de cada tempo formam o tripé que mantém a nossa estrada pavimentada para o futuro.

Nesse caminho, aprendi que um jornal nasce e morre todos os dias. Não é metáfora — é método. Carregamos o peso, e também a virtude, de operar uma instituição que, sem abrir mão dos seus princípios, vive em estado permanente de reinício. Não temos compromisso com erros. Temos compromisso em servir à sociedade. E, justamente por isso, o Diario não pertence apenas à família que o conduz: ele também faz parte do público que o legitima.

Em dois séculos de história, nossas páginas se tornaram guardiãs da memória de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Mas o título de patrimônio nacional, concedido pela grandeza do acervo do Diario, também reconhece que aqui há travessia. Os registros não são estáticos: são instrumento ativo de leitura e de enfrentamento do tempo. É Pernambuco como ponto de partida para enxergar o mundo.

Ao chegar ao bicentenário, não celebro apenas o tempo decorrido. Celebro porque seguimos em movimento. O mundo continua passando por estas linhas. E nós seguimos aqui para garantir que, com muito orgulho, a história continue sendo narrada e construída a partir da perspectiva de Pernambuco. Nas páginas impressas ou nas telas de celulares.

Superintendente do Diario de Pernambuco*