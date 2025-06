Cortejo Brincantes de Pernambuco faz edição inédita no interior

Programação ocorre nos dias 21, 22, 23 e 28 deste mês (Foto: Silla Cadengue)

Em edição inédita para o Ciclo Junino 2025, o projeto Cortejo Brincantes de Pernambuco, do governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), busca levar diversas manifestações culturais pernambucanas para os festejos do Agreste, Sertão e Zona da Mata.

Após circular pelo REC'n'Play, em 2023, no Festival Pernambuco Meu País, em 2024, e nos dois últimos ciclos carnavalescos, o projeto volta a ser realizado, chegando pela primeira vez ao período junino. A atividade traz cerca de 30 atrações culturais, como bacamarteiros, quadrilhas juninas, bandas de pífano, grupos de xaxado e bois, que irão ganhar as ruas dos municípios de Limoeiro, Arcoverde, Salgueiro e Carpina, com o intuito de viabilizar uma imersão na cultura popular.

Segue a programação completa:

Sábado - 21/06 | 18h30

Cortejo Brincantes de Pernambuco no São João | Limoeiro

Ponto de concentração: Rua da Alegria, Centro - Limoeiro/PE

Atrações: Batalhão 19 - Flor de Lis, Batalhão 74, Boi Cara Preta, Boi Leão, Boi Misterioso, Grupo de Bacamarteiros Batalhão 56, União dos Bacamarteiros de Cupira Batalhão 1 e Quadrilha Junina Brincant´s Show.

Domingo - 22/06 | 18h

Cortejo Brincantes de Pernambuco no São João | Salgueiro

Ponto de concentração: Escola de Referência em Ensino Médio Professor Urbano Gomes de Sá | Rua Valdemar Menezes, Nossa Sra. Aparecida, Salgueiro - PE

Atrações: A Bicharada, Associação Cultural dos Bacamarteiros Baixa Verde de Santa Cruz da Baixa Verde, Banda de Pífanos Riacho do Meio, Ciço do Pife, Grupo de Arte de Verdejante com o Espetáculo Tradições e Encantos, Grupo de Xaxado Cabras de Lampião e Quadrilha Junina Jovens da Roça.

Segunda-feira (véspera de São João) - 23/06 | 19h30

Cortejo Brincantes de Pernambuco no São João | Arcoverde

Ponto de concentração: Largo da Matriz do Livramento

Atrações: Banda de Pífanos Riacho do Meio, Boi Diamante de Arcoverde, Boi Imperial, Ciço do Pife, Grupo de Bacamarteiros da Associação Folclórica Bacamarteiros Mandacaru de Abreu e Lima, Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, Quadrilha Junina Levanta Poeira e Quadrilha Junina Mulambenbes em Pernas de Pau.

Sábado (véspera de São Pedro) - 28/06

Cortejo Brincantes de Pernambuco no São João | Carpina

Programação em breve