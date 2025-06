Dia do Cinema Brasileiro: confira dicas para assistir no feriadão

Maeve Jinkings protagoniza filme de Carolina Makowicz. (Divulgação)

Nesta data, 19 de junho, o Brasil celebra uma de suas artes de maior reconhecimento mundial, que já acumula mais de 120 anos de trajetória, prêmios e nomes que marcaram a cultura. Com seus clássicos canônicos dos mais célebres diretores, o cinema nacional vive um momento particular de esplendor, figurando entre os mais vistos e procurados do mundo desde o ano passado, despertando interesse nos principais festivais internacionais de cinema e ganhando uma tração e comoção interna que há muito tempo não era vista.

Pensando nesse momento de tanta variedade e expressividade da produção cinematográfica brasileira, o Viver preparou uma lista com filmes contemporâneos que podem e merecem se tornar clássicos nos próximos anos, disponíveis em plataformas de streaming.

- Propriedade (2023), do pernambucano Daniel Bandeira, trata de uma mulher que, após um evento traumático, vai com seu marido até a fazenda da família em um carro blindado. Chegando lá, o casal se depara com um levante dos trabalhadores da região, que acabaram de descobrir que serão despejados. O filme está disponível na Netflix.

Malu Galli fica presa em carro blindado no filme rodado em Pernambuco. (crédito: Divulgação)

- Oeste Outra Vez (2025) foi o grande vencedor do Festival de Gramado de 2024, mas chegou aos cinemas comerciais apenas este ano e está atualmente disponível no Telecine. No filme, dirigido por Érico Rassi, dois homens entram em pé de guerra por conta de uma mulher que um deles, vivido por Ângelo Antônio, julga tê-lo deixado por conta do outro, personagem de Babu Santana.

Ângelo Antônio é um dos protagonistas do faroeste filmado em Goiás. (crédito: Divulgação)

- Carvão, de Carolina Markowicz, narra a história de uma família do interior de São Paulo que faz um macabro acordo para receber dentro de sua casa um foragido estrangeiro, que vai bagunçar toda a estrutura daquela família. O filme está disponível no catálogo do Globoplay.

Maeve Jinkings protagoniza filme de Carolina Makowicz (crédito: Divulgação)

- Tia Virgínia (2023), dirigido por Fábio Meira, foi aclamado no Festival de Gramado, que concedeu o Kikito de Melhor Atriz a Vera Holtz. Em um dos grandes papéis da sua carreira, ela contracena com Louise Cardoso e Arlete Salles. As três mulheres combinam uma ceia de Natal e toda a história vai transcorrer ao longo de um dia inteiro dentro da casa da família, onde várias roupas sujas começam a ser lavadas e mágoas antigas emergem. O filme está disponível no Globoplay.

Louise Cardoso, Vera Holtz e Arlette Salles vivem irmãs no drama de Fábio Meira (crédito: Divulgação)

- Prédio Vazio (2025), dirigido por Rodrigo Aragão, foi lançado na Mostra de Tiradentes e segue em cartaz nos cinemas. A produção de terror filmada no Espírito Santo conta a história de uma jovem que, no meio do carnaval, vai em busca de sua mãe em um misterioso prédio após ter uma premonição horrível.

Gilda Nomacce é vilã do filme gravado no Espírito Santo. (crédito: Divulgação)



- Retratos Fantasmas (2023), longa pernambucano de Kleber Mendonça Filho, é um documentário pessoal e cheio de sentimento sobre as principais mudanças do Centro do Recife. Uma história que sai do espaço fechado da casa onde o cineasta cresceu e segue a partir de imagens de arquivo dos cinemas de rua que marcaram a história da cidade. Disponível na Netflix.

Cinemas de rua do Recife são temática do documentário de Kleber Mendonça Filho. (crédito: Divulgação)