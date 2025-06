Ícones brasileiros marcam Mostra Filme-Monimento, do Sesc

Baile Charme, no Rio de Janeiro. (Divulgação)

Em junho, mês em que se celebra o Dia do Cinema Brasileiro (19), o CineSesc leva ao público de dez estados 131 sessões gratuitas da Mostra Filme-Monumento: Cinema Biográfico Brasileiro. Serão apresentados títulos de ficção e documentários que homenageiam personagens icônicos, coletivos e movimentos que marcaram a cultura brasileira. O CineSesc licencia e exibe produções audiovisuais gratuitamente, em todas as regiões do país, ajudando a democratizar o acesso.

Filmes como Mussum, Um Filme do Cacildis; Nosso Sonho; Elis & Tom; Meu Nome é Daniel e Meu Sangue Ferve por Você integram o circuito de exibições em salas do Sesc, alcançando públicos diversos em capitais e, sobretudo, municípios onde não há salas de cinema. Somente no estado do Rio de Janeiro, serão 95 sessões da Mostra Filme-Monumento agora em junho. Ela passa ainda por estados como Pernambuco, São Paulo, Maranhão, Ceará, Piauí, Pará, Goiás, Paraná e Santa Catarina.

O CineSesc exibe gratuitamente obras que são selecionadas a partir de uma curadoria especializada e promove atividades complementares como debates, oficinas e encontros com realizadores. Muitas vezes, as sessões são realizadas em espaços públicos, como praças de bairros das periferias de grandes cidades ou localidades mais distantes, que não têm acesso a espaços de cinema.

A Mostra Sesc de Cinema, que chega em 2025 à sua 8ª edição, é uma das mais importantes vitrines para o cinema independente no país. Desde a sua criação, já selecionou de curtas, médias e longas-metragens de todas as regiões brasileiras, promovendo o licenciamento e a exibição dos títulos nos espaços do Sesc e em circuitos parceiros. Os vencedores da edição deste ano serão conhecidos no dia 1º de julho.