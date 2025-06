Prêmio Grande Otelo divulga finalistas

A cerimônia está confirmada para 30 de julho (Divulgação)

A Academia Brasileira de Cinema divulgou os finalistas ao Prêmio Grande Otelo, considerado o maior do setor audiovisual nacional e que, este ano, celebra “o cinema brasileiro no mundo”. A cerimônia está confirmada para 30 de julho, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo para todo o país pelo Youtube da Academia e pelo Canal Brasil.

Votado por profissionais das mais diversas áreas do setor, o prêmio conta com 30 prêmios no total, sendo 29 produções escolhidas pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, e o disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação aberta realizada no site da Academia.

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que venceu o inédito para o Brasil Oscar de Melhor Filme Internacional, recebeu o maior número de indicações.

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO:

AINDA ESTOU AQUI

BABY

KASA BRANCA

MALU

MOTEL DESTINO

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA (categoria de voto popular):

CÂNCER COM ASCENDENTE EM VIRGEM

ESTÔMAGO 2 – O PODEROSO CHEF

KASA BRANCA

O AUTO DA COMPADECIDA 2

O DIA QUE TE CONHECI

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO:

3 OBÁS DE XANGÔ

ASSEXYBILIDADE

FERNANDA YOUNG – FOGE-ME AO CONTROLE

LUIZ MELODIA – NO CORAÇÃO DO BRASIL

MILTON BITUCA NASCIMENTO

OTHELO, O GRANDE

MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO:

ABÁ E SUA BANDA

ARCA DE NOÉ

O SONHO DE CLARICE

PLACA MÃE

TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL:

CHICO BENTO E A GOIABEIRA MARAVIOSA

PRINCESA ADORMECIDA

TUDO POR UM POP STAR 2

MELHOR LONGA-METRAGEM IBERO-AMERICANO:

EL JOCKEY (Argentina)

ESTIMADOS SEÑORES (Colombia)

GRANDE TOUR (Portugal)

LA INFILTRADA (Espanha)

SUJO (México)

MELHOR DIREÇÃO:

ANDRUCHA WADDINGTON por Vitória

ÉRICO RASSI por Oeste Outra Vez

KARIM AÏNOUZ por Motel Destino

MARCELO CAETANO por Baby

WALTER SALLES por Ainda Estou Aqui

MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM:

ALESSANDRA DORGAN por Luiz Melodia - No Coração do Brasil

DIRA PAES por Pasárgada

JOÃO CÂNDIDO ZACHARIAS por A Herança

LUCAS H. ROSSI DOS SANTOS por Othelo, O Grande

PEDRO FREIRE por Malu

MELHOR ATRIZ DE LONGA-METRAGEM:

ANDREA BELTRÃO como Marta por Avenida Beira-Mar

DIRA PAES como Irene por Pasárgada

FERNANDA TORRES como Eunice Paiva por Ainda Estou Aqui

GRACE PASSÔ como Luisa por O Dia Que Te Conheci

YARA DE NOVAES como Malu por Malu

MELHOR ATOR DE LONGA-METRAGEM:

ÂNGELO ANTÔNIO como Totó por Oeste Outra Vez

CAIO BLAT como Riobaldo por Grande Sertão

FABIO ASSUNÇÃO como Elias por Motel Destino

JOÃO PEDRO MARIANO como Wellington/Baby por Baby

MATHEUS NACHTERGAELE como João Grilo por O Auto da Compadecida 2

SELTON MELLO como Rubens Paiva por Ainda Estou Aqui

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM:

BÁRBARA LUZ como Nalu por Ainda Estou Aqui

CAROL DUARTE como Joana por Malu

JULIANA CARNEIRO DA CUNHA como Dona Lili por Malu

LINN DA QUEBRADA como Bibiana por Vitória

VALENTINA HERSZAGE como Veroca por Ainda Estou Aqui

MELHOR ATOR COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM:

ANTONIO PITANGA como Ermitão por Oeste Outra Vez

ÁTILA BEE como Tibira por Malu

BABU SANTANA como Durval por Oeste Outra Vez

HUMBERTO CARRÃO como Félix por Ainda Estou Aqui

RICARDO TEODORO como Ronaldo por Baby

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA:

ADRIAN TEIJIDO, ABC, por Ainda Estou Aqui

ANDRÉ CARVALHEIRA, ABC, por Oeste Outra Vez

GUSTAVO HADBA, ABC, por Grande Sertão

GUSTAVO HADBA, ABC, por O Auto da Compadecida 2

HÉLÈNE LOUVART, AFC, por Motel Destino

JOANA LUZ e PEDRO SOTERO, ABC, por Baby

MAURO PINHEIRO JR., ABC, por Malu

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL:

ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA por O Dia Que Te Conheci

ÉRICO RASSI por Oeste Outra Vez

LUCIANO VIDIGAL por Kasa Branca

MARCELO CAETANO e GABRIEL DOMINGUES por Baby

PEDRO FREIRE por Malu

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

BIA LESSA - adaptado da obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa - por O Diabo na Rua no Meio do Redemuinho

GUEL ARRAES e JORGE FURTADO - adaptado da obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa – por

Grande Sertão

MARCELO GOMES, MARIA CAMARGO e GUSTAVO CAMPOS - adaptado da obra Relato de um Certo

Oriente, de Milton Hatoum - por Retrato de um Certo Oriente

MURILO HAUSER e HEITOR LOREGA - baseado no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva - por

Ainda Estou Aqui

SÉRGIO MACHADO - inspirado na obra Arca de Noé, de Vinícius de Moraes - por Arca de Noé

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

CAMILA MOUSSALLEM por As Polacas

CARLOS CONTI por Ainda Estou Aqui

CAROL TANAJURA por Oeste Outra Vez

ELSA ROMERO por Malu

MARCOS PEDROSO por Motel Destino

MELHOR FIGURINO:

ALINE CANELLA por A Batalha da Rua Maria Antônia

CAO ALBUQUERQUE e DIANA LESTE por Grande Sertão

CLAUDIA KOPKE por Ainda Estou Aqui

EMILIA DUNCAN por O Auto da Compadecida 2

GABRIELA CAMPOS por Baby

KIKA LOPES e ANANDA FRAZÃO por Motel Destino

MELHOR MAQUIAGEM:

ANA PIERONI por Oeste Outra Vez

MARCOS FREIRE por Malu

MARISA AMENTA por Ainda Estou Aqui

ROSEMARY PAIVA por Grande Sertão

ROSEMARY PAIVA por O Auto da Compadecida 2

MELHOR MONTAGEM:

AFFONSO GONÇALVES, ACE, por Ainda Estou Aqui

ANDRÉ FINOTTI por 3 Obás de Xangô

CRISTINA AMARAL por Cidade; Campo

FABIAN REMY por Baby

FABIO JORDÃO por O Auto da Compadecida 2

MARILIA MORAES, EDT, por Malu

MELHOR EFEITO VISUAL:

AILTON PIUÍ e JOÃO PAULO GERALDO por Retrato de um Certo Oriente

CLAUDIO PERALTA por Ainda Estou Aqui

CLAUDIO PERALTA por O Auto da Compadecida 2

CLAUDIO PERALTA por Vitória

EDUARDO SCHAAL, GUILHERME RAMALHO e HUGO GURGEL por Grande Sertão

GUILHERME RAMALHO, HUGO GURGEL e FRANÇOIS PUREN por Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa

MELHOR SOM:

ABRÃO ANTUNES, MIRIAM BIDERMAN, ABC, RICARDO REIS, ABC e TOCO CERQUEIRA por Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa

CAIO GOX, ANDRÉ TADEU e CARLOS PAES por Arca de Noé

JORGE REZENDE, JORGE VAZ, MIRIAM BIRDERMAN, ABC, RICARDO REIS, ABC e TOCO CERQUEIRA por Meu Sangue Ferve Por Você

JORGE SALDANHA, ALESSANDRO LAROCA e EDUARDO VIRMOND LIMA por Vitória

LAURA ZIMMERMAN e STÉPHANE THIÉBAUT por Ainda Estou Aqui

MARCEL COSTA e DANIEL TURINI por Malu

MOABE FILHO, PEDRO MOREIRA, WALDIR XAVIER e ADRIAN BAUMEISTER por Motel Destino

MELHOR TRILHA SONORA:

AMINE BOUHAFA por Motel Destino

ANDRÉ ABUJAMRA e MATEUS ALVES por O Clube das Mulheres de Negócios

ANTONIO PINTO por A Batalha da Rua Maria Antônia

ANTONIO PINTO por Vitória

BETO VILLARES por Grande Sertão

GUILHERME GARBATO por Oeste Outra Vez

WARREN ELLIS por Ainda Estou Aqui

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE, PARA TV ABERTA, TV PAGA OU

STREAMING

CIDADE DE DEUS: A LUTA NÃO PARA - 1ª TEMPORADA X

IMPUROS - 5ª TEMPORADA

OS OUTROS - 2ª TEMPORADA

OS QUATRO DA CANDELÁRIA - 1ª TEMPORADA

SENNA - TEMPORADA ÚNICA

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE DOCUMENTÁRIO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE, PARA TV ABERTA, TV

PAGA OU STREAMING

BATEAU MOUCHE - O NAUFRÁGIO DA JUSTIÇA - TEMPORADA ÚNICA

FALAS NEGRAS - 4ª TEMPORADA

MANÍACO DO PARQUE - A HISTÓRIA NÃO CONTADA - 1ª TEMPORADA

ROMÁRIO – O CARA - 1ª TEMPORADA – Direção Geral: Bruno Maia

VIVA O CINEMA! UMA HISTÓRIA DA MOSTRA DE SÃO PAULO - TEMPORADA ÚNICA

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE, PARA TV ABERTA, TV PAGA OU

STREAMING

ASTRONAUTA - 1ª TEMPORADA

COSMO, O COSMONAUTA - 1ª TEMPORADA

GILDO - 1ª TEMPORADA

IRMÃO DO JOREL - 5ª TEMPORADA

LINO – MEU PAI É FERA - 1ª TEMPORADA

O SHOW DA LUNA! - 8ª TEMPORADA

VOVÓ TATÁ - 1ª TEMPORADA

MELHOR ATRIZ SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

ADRIANA ESTEVES como Cibele por Os Outros

ALICE WEGMANN como Raíssa por Rensga Hits

ANDRÉIA HORTA como Jerusa por Cidade de Deus: a Luta Não Para

LETÍCIA COLIN como Raquel por Os Outros

ROBERTA RODRIGUES como Berenice por Cidade de Deus: a Luta Não Para

MELHOR ATOR SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING:

ANDREI MARQUES como Jesus por Os Quatro da Candelária

EDUARDO STERBLITCH como Sérgio por Os Outros

GABRIEL LEONE como Pedro Dom por Dom

GABRIEL LEONE como Senna por Senna

MATHEUS NACHTERGAELE como Quincas por Chabadabadá

MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO:

E SEU CORPO É BELO

HELENA DE GUARATIBA

O LADO DE FORA FICA AQUI DENTRO

QUANDO AQUI

ZAGÊRO

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO:

A NOITE DAS GARRAFADAS

EU FUI ASSISTENTE DO EDUARDO COUTINHO

MAR DE DENTRO

VENTO DOURADO

VOCÊ,

VOLLÚPYA

MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO:

A MENINA E O POTE

EU E O BOI, O BOI E EU

EU SOU UM PASTOR ALEMÃO

HOJE EU SÓ VOLTO AMANHÃ

MENINO MONSTRO

RECEITA DE VÓ

POSSO CONTAR NOS DEDOS

KABUKI