Procissão dos Santos Juninos desfila nesta quarta (18)

Após bêncão das bandeiras no Santuário do Morro da Conceição, procissão desce para o Sítio Trindade, a partir das 18h (Foto: Andréa Rêgo Barros)

Nesta quarta-feira (18), a Procissão dos Santos Juninos desfila pelas ruas do Morro da Conceição com orquestras, trio pé de serra e agremiações com bandeiras dedicadas aos padroeiros do balancê. 20 bandeiras da Região Metropolitana participarão da liturgia, que começa às 17h, com a concentração dos grupos diante do Santuário do Morro da Conceição.

Em seguida, a Bandinha Junina Mendes e sua Orquestra e as orquestras Som Brasil, 19 de Fevereiro e Frevo Mix acompanharão a procissão, que desce o morro, atravessa a Avenida Norte e segue Casa Amarela adentro, em direção ao Sítio Trindade.

Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o cortejo é acompanhado pelo projeto Ciclofrevo Junino.