Peça infanto-juvenil 'Mundo Suassuna' desembarca na Caixa Cultural

Montagem faz referência a vários temas e obras do mestre. (Divulgação)

Entre 18 e 28 de junho, de quarta a sexta às 19h e aos sábados às 17h, o espetáculo Mundo Suassuna chega à Caixa Cultural Recife mostrando os desatinos de um príncipe durante uma viagem pelo Sertão com seu cavalo, em busca de um reino e de sua coroa perdida.



A montagem tem direção e dramaturgia de Marcelo Romagnoli e foi inspirada, como revela já no título, no universo literário de Ariano Suassuna. O texto é inédito e reúne motivações e personagens da obra do escritor paraibano, fazendo referências a temas essenciais de sua trajetória, como o Romance da Pedra do Reino, o impacto do circo, a guiança divina, os aspectos armoriais, as influências ibéricas e, principalmente, as inspirações de seu último romance, o monumental Dom Pantero (publicado postumamente, em 2017, pela editora Nova Fronteira).



SERVIÇO:

Local: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Datas: 18 a 21 e 25 a 28 de junho de 2025

Sessões exclusivas para clientes CAIXA: gratuita nos dias 18 e 25 de junho

Horário: 19h (quarta a sexta-feira) e 17h (sábados)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)