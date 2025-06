Nego Di é condenado a mais de 11 anos de prisão por estelionato

Nego Di (foto: Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, e o sócio dele, Anderson Boneti, foram condenados a 11 anos e 8 meses de prisão, em regime fechado. Além da pena, ambos deverão pagar multa. A decisão da Justiça do Rio Grande do Sul se refere a crimes de estelionato cometidos contra 16 pessoas em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o processo, os dois mantinham a loja virtual “Tadizuera”, que anunciava a venda de diversos produtos com preços muito abaixo do mercado. No entanto, as ofertas não eram cumpridas, configurando o golpe.

As vítimas relataram um prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões, segundo a polícia. Uma delas contou ter perdido R$ 30 mil após tentar comprar dois celulares e alguns aparelhos de ar-condicionado.

