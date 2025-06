Frei Gilson faz show para cerca de 10 mil pessoas nos EUA

Show de Frei Gilson nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação)

O DCU Center, em Massachusetts recebeu, na noite do último sábado (31), um dos maiores eventos católicos voltados para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Com destaque para apresentação do Frei Gilson, que teve duas horas de duração, o local recebeu cerca de dez mil pessoas.

O evento, organizado pela Comunidade Obra de Maria, teve início ao meio-dia, horário local, e contou com pregações, missa e show musical. Fundador da Obra de Maria, Gilberto Gomes Barbosa disse que o espaço poderia ter recebido o dobro de brasileiros, mas eles estão com medo de sair de casa.

"Apesar de ser uma grande dificuldade, um evento como esse reunir aproximadamente dez mil pessoas foi espetacular. Poderia ter sido o dobro, se não fosse a questão do greencard. Muitos brasileiros estão com medo de sair de casa, mas foi o maior evento católico dos Estados Unidos", declarou.

Em suas redes sociais, Frei Gilson disse estar sem palavras. "Houve muitas adversidades que poderiam ter impedido esse encontro… mas, desde o início, o evento contou com a bênção do bispo local e a Obra de Maria enfrentou cada desafio com muita fé e coragem", disse.

Na primeira pregação do dia, Frei Gilson falou sobre a necessidade de uma verdadeira conversão. Inspirado no encontro de Jesus com Nicodemos, destacou que só quem nasce de novo pode entender os mistérios da fé. Reforçou a importância do batismo como porta de entrada para essa vida nova em Deus e alertou sobre cristãos que vivem na superficialidade, lembrando que a mudança de vida exige uma escolha livre e consciente.

Na segunda pregação do dia, Frei Gilson aprofundou o relato de Nicodemos, desta vez falando sobre o arrependimento dos pecados. Usando a imagem bíblica da serpente de bronze, explicou que quem foi mordido pelo pecado só precisa olhar para Cristo para receber cura e perdão. Ele destacou a confissão como antídoto contra o pecado e lembrou que Deus prova seu amor mesmo diante da ingratidão humana, enviando seu filho para morrer pelos pecados. “O mundo pode te ignorar, mas Deus te valoriza”, afirmou.

Show

A apresentação de Frei Gilson com sua banda Som do Monte começou com a canção “Colo de Mãe”. Em seguida, vieram sucessos como “Meu Coração Está Pronto Pra Te Amar” e “Acalma Minha Tempestade”.

A apresentação seguiu com “Minha Família é uma Benção”, acompanhada de uma oração pelas famílias separadas pela distância, e outras canções marcantes como “Pescador de Homens”, “Dias Difíceis” e “Vem Queimar o Nosso Coração”, essa última cantada em dueto com a vocalista Bruna Ramos.

A sequência continuou com “Vem Me Batizar Com Teu Fogo”, “Preciso Só de Ti”, “De Ti Preciso” e “Por Que Choras”, preparando o público para o encerramento com canções consagradas como “Eu Te Levantarei”, “Tu És o Centro”, “Eu Seguirei” e “Deixa Deus Sonhar em Ti”. O show foi encerrado com “Fogo do Céu.

O frei estará presente na celebração de Pentecostes nos dias 7 e 8 de junho, em Roma, evento organizado pela Obra de Maria, a mesma responsável pela realização do encontro nos EUA.