Virginia revelou motivo de separação de Zé Felipe em programa de TV

A influenciadora Virginia Fonseca revelou o que motivou a separação dela e de Zé Felipe no começo do ano

Virginia Fonseca e Zé Felipe (Divulgação)

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento nesta terça-feira (27/5). Entretanto, essa não é a primeira vez que o casal se separa este ano.

Os dois ficaram separados por seis dias no começo de 2025 e a influenciadora revelou o motivo no começo deste mês. Durante o Sabadou, programa que Virginia apresenta no SBT, ela explicou que os dois terminaram após uma bebedeira do cantor.

Segundo o relato, ele começou a beber enquanto eles estavam a caminho da Fazenda Talismã, que pertence ao pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo. Após chegar ao local, ele seguiu consumindo bebidas alcoólicas.

Confira a publicação do anúncio do fim do casamento:



Confira as informações completas no Metrópoles.