Tardezinha agita Arena de Pernambuco com muito pagode

Cantor Thiaguinho (Foto: Divulgação)

Neste sábado, a partir das 17h, o gramado da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, recebe um craque — mas não do futebol, e sim do pagode. Thiaguinho chega ao estado com seu aclamado projeto Tardezinha para uma edição histórica. Pela primeira vez, o evento, que completa 10 anos em 2025, ocupa um estádio em solo pernambucano, embalando mais de 30 mil pessoas com os sucessos que consolidaram a festa como o maior fenômeno do gênero no país.

Intitulada ‘Recife Diferenciado’, pelo caráter único da edição na cidade, a Tardezinha promete reunir legiões de amantes do pagode. Com duração prevista de mais de cinco horas de música ininterrupta, o show terá um convidado para lá de especial: Ferrugem, amigo de longa data e parceiro musical inseparável de Thiaguinho. Juntos no mesmo palco, a dupla promete recriar a química que já rendeu tantos sucessos, como a regravação de Só Felicidade, do Fundo de Quintal, que deve aparecer na setlist.

E quando o assunto é repertório, o Tardezinha é imbatível. Prova disso foi a edição no Rio de Janeiro, onde Thiaguinho cantou mais de cem músicas, incluindo sucessos absolutos como Sou o Cara pra Você, Energia Surreal e o inevitável Tchau e Bença, que certamente também farão parte da celebração recifense.

Idealizada em 2015 em parceria com o ator Rafael Zulu, a Tardezinha já se estabeleceu como um marco no cenário musical brasileiro, acumulando passagens por quase todos os estados brasileiros em centenas de apresentações, gerou um documentário e quatro álbuns, um deles gravado ao vivo no Recife durante a edição de 2023, que teve participações especiais de Belo e Mr. Dan. A turnê, que neste ano passará por 26 cidades no Brasil e exterior, exigirá logística especial para o público.



O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai operar um esquema diferenciado: a linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena funcionará a partir das 13h, com tarifa única de R$ 4,30 (Bilhete Único Anel A), aceitando dinheiro e cartões VEM. Não haverá gratuidades. Após o show, os organizadores distribuirão pulseiras para acesso gratuito ao ônibus de retorno. Após as 23h, os veículos seguirão para o Terminal Cais de Santa Rita, com monitoramento em tempo real e possibilidade de reforço na frota, se necessário.