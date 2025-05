Morre Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros, aos 81 anos

O fotógrafo Sebastião Salgado (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Morreu nesta sexta-feira (23) Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros, aos 81 anos. Ele enfrentava as consequências de uma malária pelo qual foi acometido nos anos 1990.

Salgado morava em Paris, na França, e era natural de Aimorés, Minas Gerais. Antes de se tornar fotógrafo, ele se formou em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em 1967.

Na mesma área, ele obteve mestrado pela Universidade de São Paulo (USP),em 1968, e doutorado pela Universidade de Paris, em 1971. Seu interesse pela fotografia surgiu do desejo de documentar as frequentes viagens para o continente africano durante o trabalho na Organização Internacional do Café, em Londres. Em 1974, ele já trabalhava como fotojornalista freelancer para a agência Sygma, em Paris.

No final dos anos 1970, Salgado também teve passagens pela Gamma e pela Magnum, cooperativa internacional de fotografia fundada em 1947 por Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger e Chim (David Seymour).

A carreira do fotógrafo é marcada pela produção de diversas séries documentais, a exemplo de Sahel: L'homme en détresse (1986), Other Americas (1986), An Uncertain Grace (1990) e Workers (1993), uma investigação mundial sobre a crescente obsolescência do trabalho manual. Salgado recebeu diversas homenagens por seu trabalho, entre elas o Prêmio Eugene Smith de Fotografia Humanitária, dois Prêmios ICP Infinity de Jornalismo, o Prêmio Erna e Victor Hasselblad e o prêmio de melhor livro de fotografia do ano do Festival Internacional de Arles por Workers .

