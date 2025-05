Vídeo: Terry Crews agita Mercadão de SP com música de 'As Branquelas'

O ator norte-americano surpreendeu os paulistanos ao dançar e cantar A Thousand Miles, clássico eternizado no filme As Branquelas

Terry Crews em visita ao Mercadão de SP (Mariany Fernandes/Mercado SP)

Durante mais uma passagem pelo Brasil, o ator Terry Crews visitou o Mercadão de São Paulo, nessa terça-feira (20/5). O ator norte-americano surpreendeu o público ao dançar e cantar A Thousand Miles, música de Vanessa Carlton, eternizada no filme As Branquelas. Com bom humor, ele agitou os fãs paulistanos.

Simplesmente Terry Crews no mercadão de São Paulo comprando queijo ao som da música de "As Branquelas" ????????



Esse homem é o Carisma em pessoa pic.twitter.com/ZACUifVccq — Davy Jones (@DavyJonesRJ) May 21, 2025





Não foi a primeira vez que Terry Crews esteve no famoso Mercadão de São Paulo. Em maio de 2024, o norte-americano já havia ido ao local e experimentado o tradicional sanduíche de mortadela. Desta vez, ele aproveitou para saborear pastel, queijos e frutas.



Na última quinta-feira (15/5), Terry esteve no Allianz Parque para assistir ao jogo do Palmeiras pela Copa Libertadores. Na ocasião, o ator estava acompanhado da esposa, Rebecca Crews.

