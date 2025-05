Ex-deputada Cristiane Brasil diz que Fábio de Melo é gay e expõe suposto affair do padre

A ex-deputada federal usou as redes sociais para expor a "vida sexual ativa" do padre Fábio de Melo

A ex-deputada federal Cristiane Brasil e o padre Fábio de Melo (Augusto/Câmara dos Deputados e Reprodução)

A ex-deputada federal Cristiane Brasil usou as redes sociais nesta terça-feira (21/5) para expor as intimidades do padre Fábio de Melo. Ela insinuou que o religioso é gay e deu supostos detalhes da vida pessoal dele.



“Esse aí tem que largar a batina urgente e assumir a vida sexual ativa e homossexual”, disse. Ela ainda fez questão de dizer que o religioso está pecando há anos.

“Até homem casado ele namorava em Petrópolis. Sei nomes e tudo. Aliás, a fofoca era pesada! Imagina, cidade do interior”, complementou, adicionando risos ao texto.

Confira as informações completas no Metrópoles.