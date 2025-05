Yamandu Costa é acusado de violência física e sexual em Portugal; músico nega

Segundo a denúncia, Yamandu se relacionou com a mulher por três meses./Foto: Divulgação

O músico gaúcho Yamandu Costa, de 45 anos, está sendo acusado de cometer violência física, psicológica e sexual contra uma mulher com quem se relacionou em Lisboa, Portugal. Por meio de nota, o violonista ganhador do Grammy Latino disse negar veementemente as alegações e repudiar qualquer tipo de violência.

A vítima não teve a identidade revelada. A denúncia foi divulgada no sábado (10) pela ativista portuguesa Inês Marinho, fundadora da Associação Não Partilhes, que apoia mulheres vítimas de divulgação de imagens íntimas sem consentimento.

Segundo Marinho, Yamandu se relacionou com a mulher por três meses. "No dia 1º de maio deste ano, em Lisboa, Yamandu agrediu esta mulher em frente ao próprio filho, que é criança", relata em vídeo publicado no Instagram.

A ativista conta também que, no dia seguinte, o compositor agrediu novamente a mulher com um tapa em um bar, com várias pessoas presenciando a agressão.

"Esta sobrevivente também relata ter sido abusada sexualmente por Yamandu enquanto estava inconsciente, depois dele ter dado comprimidos para dormir", acrescenta.

Enquanto relata a denúncia, a ativista apresenta prints de uma conversa em espanhol que teria acontecido entre a vítima e o músico. Nos trechos, ele diz ter saído do controle. “Quero poder reparar isso de alguma maneira. Não sei como. Nunca me aconteceu isso. Não sou assim”, afirma em espanhol.

Inês Marinho também destaca que a situação causou sinais físicos e que laudo forense comprova a violência. "Já há uma denúncia formal com provas, mas os processos legais são muito demorados e a fama não pode proteger esses agressores", afirma.

Posicionamento

Em nota divulgada pela defesa do artista, ele diz ter recebido as "graves alegações" com perplexidade e tristeza. "Nego veementemente o teor delas, como também repudio qualquer tipo de violência", declara.

"Aproveito a oportunidade para me solidarizar com as mulheres vítimas de abusos e informar que colaborarei integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", acrescenta.

A defesa de Yamandu está sendo realizada por Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, notório advogado criminalista que presta serviços a políticos, empresários e celebridades.