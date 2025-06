Vídeo: Kauan, que faz dupla com Matheus, leva queda durante show em Caruaru

Apesar da queda, o cantor seguiu com a apresentação (Reprodução/Redes sociais )



Durante apresentação no São João de Caruaru, o cantor Kauan, que faz dupla com Matheus, levou um queda no palco.

“Levei um tombo aqui. Esse vai virar meme, Eu tenho certeza! Não precisa ficar com vergonha. Pode rir", brincou o cantor

Kauan seguiu com a apresentação e afirmou que foi a primeira vez, em 15 anos de carreira, que caiu em um show.

Nas redes sociais, Kauan revelou a queda deixou um leve ferimento na mão e um corte na perna.

"Caí em cima de uma máquina de fogo e fiquei com medo de sair um fogo na hora, porque minha cara estava bem em cima. Mas eu me abracei com a máquina e fiquei lá um pouco sem reação. A galera da equipe veio me ajudar e só depois vi que me machuquei quando segurei na caixa para não cair do palco", contou.

Veja: