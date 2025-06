São João: engarrafamento na BR-232, em Gravatá, chega a 10km

Situação da BR-232 no começo da tarde desta terça (24) (DIVULGAÇÃO/PRF)

Engarrafamento na BR-232 chega a 10km, em Gravatá. É o que informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no começo da tarde desta terça-feira (24) de São João e fluxo intenso de veículos que retornam ao Recife após feriadão junino.

Desde o início da manhã que o trecho da 232, em Gravatá, estava lento, com o volume de pessoas que passaram os festejos no município tentando voltar à capital. Com o acúmulo de veículos vindos de Caruaru e outras cidades do Agreste, ao longo do dia, começaram a aparecer pontos de retenção do tráfego.

Segundo a PRF, o trânsito também está intenso em Vitória de Santo Antão, Moreno e Jaboatão dos Guararapes.