Homem é assassinado a tiros em área de festa junina em bar na orla do Recife

Um homem foi assassinado ao sair de uma festa de São João, na madrugada desta terça (24), na orla de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

Segundo informações preliminares, Alisson Cesar Lopes da Silva, de 28 anos, foi abordado por homens, após deixar o evento junino realizado no Biruta Bar.

O crime aconteceu por volta das 4h30 e provocou muita correria na área.

Testemunhas relataram que os criminosos estariam esperando o jovem e deram ao menos cinco tiros que atingiram a vítima.

As pessoas que estavam na festa achavam, a princípio, que o barulho teria sido provocado por fogos de artifício, uma tradição de véspera de São João.

Ainda segundo informações, Alisson era morador do bairro e ainda estava com a pulseira entregue aos participantes do evento.

Não há informações sobre outras possíveis vítimas.

No início da manhã, equipes da Polícia Civil, perícia técnica e Instituto de Medicina Legal (IML) foram ao local para começar as investigações.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou a ocorrência de homicídio consumado no bairro de Brasília Teimosa. A vítima fatal, um homem de 28 anos, estava em um estabelecimento comercial na orla, quando foi surpreendida e ferida por tiros de arma de fogo.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", acrescentou.