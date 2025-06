Morre Sena, chimpanzé do Zoológico Dois Irmãos, aos 67 anos

Sena faleceu em decorrência de complicações causadas pela idade avançada (Parque Estadual Dois Irmãos/divulgação)

Na tarde deste sábado (21), o Parque Estadual Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, se despediu de seu hóspede mais antigo. Aos 67 anos de idade, morreu o chimpanzé Sena, em razão de complicações causadas pela idade avançada.

Em maio deste ano, o animal já havia passado por um manejo clínico de alta complexidade. Desde então, em razão dos problemas de saúde identificados, ele vinha recebendo cuidados paliativos da equipe.

De acordo com o zoológico, Sena era o chimpanzé mais longevo do Brasil. O animal chegou à instituição em 1972, após viver em um circo.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 < >

"De lá pra cá, se tornou parte da nossa história, da nossa família e do coração de gerações que cresceram conhecendo seu jeito carismático e cheio de personalidade [...] Foi símbolo de resistência, afeto e conexão entre pessoas e animais. Ao longo desses 53 anos conosco, sua presença encantou, ensinou e inspirou", diz a nota do parque.

Segundo a instituição, a expectativa média de vida de um chimpanzé varia entre 40 e 50 anos, embora alguns indivíduos possam chegar aos 60 anos ou mais, com registros de chimpanzés alcançando até 70 anos.

"Chegar aos quase 68 anos, como Sena, é um marco raro e admirável, que reflete não só sua força, mas também todo o cuidado que recebeu ao longo de sua vida. Hoje, compartilhamos com carinho e gratidão que Sena nos deixou. Segue agora sua jornada na memória e no legado que construiu dentro do Parque. Seu olhar, suas expressões e sua história seguem vivos em cada pessoa que teve o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele", completa o posicionamento do zoológico.