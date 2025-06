O inverno chega oficialmente no final desta sexta

Com o solstício de inverno, os dias ficam mais curtos e as noites, mais longas; É o período das chuvas para Pernambuco e outros estados do Nordeste

Chuva no Recife (Arquivo/DP)

No final desta sexta-feira (20), começa o inverno no país. O período em que os dias são mais curtos e as noites, mais longas, devido ao solstício, quando o sol atinge uma maior distância do plano da Linha do Equador. Em Pernambuco, e outros estados do Nordeste, significa o período das chuvas nas zonas da mata e Região Metropolitana e queda de temperatura no Agreste e Sertão.

Os sinais da chegada do inverno começaram a aparecer semanas antes e tendem a se intensificarem. As previsões da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicaram os riscos de chuva, alternando entre fraca e intermediária, no Grande Recife e Zona da Mata Norte e, principalmente, na Zona da Mata Sul.

No começo da manhã desta sexta, por exemplo, o município de Primavera, na Mata Sul, acumulou 76mm de água em apenas 3 horas de chuva, confirmando o alerta da Apac para a região de pancadas de intensidade ‘moderada a forte’.

O Inmet mantém desde a quarta-feira o aviso de ‘potencial perigo’ para toda a faixa litorânea do estado, incluindo 50 municípios da Região Metropolitana e zonas da mata.

Para o São João, a Apac previu chuvas mais intensas nestas áreas e de intensidade ‘fraca’ a ‘fraca a moderada’ no Agreste e Sertão.