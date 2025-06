Criança que levou bala perdida continua em estado grave, diz HR

De acordo com boletim médico do HR, o menino atingindo nos braços do pai permanece sedado e sob cuidados intensivos

BOMBA DO HEMETÉRIO

Criança de 5 anos é vítima de bala perdida na Bomba do Hemetério (Divulgação)

Gustavo Daniel Seara dos Santos, de 5 anos, segue internado em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

A criança foi atingida por uma bala perdida na noite da última quarta-feira (18), quando estava nos braços do pai, em frente de casa, no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte da cidade.

De acordo com boletim médico do HR, o menino permanece sedado e sob cuidados intensivos. Familiares relatam que, apesar da gravidade, o quadro apresenta pequenos sinais de melhora.

Segundo a irmã de Gustavo, o dreno instalado para conter o sangramento já não apresenta mais sangue. “Estamos torcendo para que continue assim”, afirmou.