Inscrições para o Exame Supletivo deste ano começam no dia 1º de julho; saiba mais

Exame Supletivo vai abrir inscrições no estado (Divulgação)

A Secretaria de Educação do Estado (SEE) de Pernambuco lançou o edital do Exame Supletivo Anual 2025.

Os interessados devem se inscrever pela internet, no linkhttps://supletivo.educacao.pe.gov.br/supletivo/, a partir do dia 1º de julho.

O exame é uma oportunidade para aqueles que desejam retomar os estudos ou obter a certificação de conclusão do ensino básico.

Podem participar pessoas que tenham 15 anos e não tenham concluído o ensino fundamental ou que tenham 18 anos e não tenham concluído o ensino médio. As inscrições são realizadas no site da SEE, através da aba “Supletivo Anual”, uma vez por ano, em período especificado em edital.

O Exame Supletivo é uma política pública de certificação para pessoas que desenvolveram as competências, habilidades e saberes em diferentes espaços formativos. É também destinado às pessoas que frequentaram o espaço escolar durante algum tempo, mas não conseguiram concluir os estudos ao nível fundamental e médio. É amparado legalmente, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seus artigos 37 e 38.