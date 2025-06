Adolescente morre eletrocutada em açude em Lagoa de Ouro

Andressa Heloísa Alves de Araújo não sobreviveu ao choque (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 13 anos morreu eletrocutada na manhã desta quinta-feira (19), no Sítio Liberata, localizado na zona rural de Lagoa do Ouro, no Agreste de Pernambuco. A vítima, identificada como Andressa Heloísa Alves de Araújo, sofreu a descarga elétrica enquanto buscava o mangote de uma bomba d’água em um açude da propriedade da família.

De acordo com informações preliminares, a jovem demorou a retornar para casa, o que preocupou o pai. Ao ir até o local, ele encontrou a filha submersa na água. No momento em que tentou socorrê-la, o homem também recebeu um choque elétrico e só então percebeu a presença de um fio de energia exposto e submerso no açude.

O pai conseguiu retirar Andressa da água e levá-la rapidamente até a residência da família. No entanto, a adolescente já estava sem sinais vitais. A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos de praxe no local da ocorrência. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 149ª Delegacia de Lagoa do Ouro, confirmou o registro da ocorrência de morte a esclarecer e informou que um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias da tragédia.