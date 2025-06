Vídeo mostra guardas municipais do Recife agredindo militantes na 7ª Conferência Municipal

O caso aconteceu no auditório do Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire

Tumulto ocorreu durante a 7ª Conferência Municipal da Cidade (Foto: Reprodução)

Integrantes de movimentos sociais alegam ter sido agredidos por agentes da Guarda Municipal do Recife e impedidos de participar da 7ª Conferência Municipal da Cidade, que debate sobre políticas urbanas. Imagens enviadas ao Diario de Pernambuco mostram militantes dentro do Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, na Madalena, envolvidos em uma confusão com os agentes da prefeitura.

Os militantes alegam que a gestão municipal pretendia deixá-los de fora do evento. Os movimentos “foram surpreendidos com uma repressão violenta ao tentarem exercer seu direito de participação”.

Na gravação é possível ver o momento em que os integrantes dos grupos estão envoltos de um tumulto em um auditório e são golpeados com cacetetes pelos guardas municipais.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife esclareceu que a “Conferência da Cidade foi adiada após tentativa de tumulto de pessoas que não se inscreveram dentro do prazo estabelecido, que previu 425 vagas e cujas inscrições foram finalizadas em 12 de junho”.

A gestão lamentou o ocorrido e destacou que zela pela "participação democrática". Uma nova data será marcada para realização da conferência.

O evento deste ano traz como tema Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. A conferência convida os moradores para discutir o modelo de cidade possível de se construir a partir dos seus ativos.

O encontro é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento em parceria com os membros que hoje compõem o Conselho da Cidade do Recife.