Parceria entre SEAP e UPE amplia educação em presídios pernambucanos

Parceria da SEAP e UPE amplia curso pré-vestibular Prevupe (Divulgação/SEAP)

A educação prisional em Pernambuco ganhou um novo impulso com a expansão do curso pré-vestibular Prevupe para mais duas unidades do sistema penitenciário. A iniciativa, que busca promover a ressocialização por meio do acesso ao ensino superior, foi anunciada nesta segunda-feira (16) após reunião entre representantes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) e da Universidade de Pernambuco (UPE).

O projeto-piloto do Prevupe começou em 2024 no Presídio de Igarassu (PIG), atendendo 70 internos do Ensino Médio. Agora, com a inclusão de turmas no Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, e na Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra (PDEPG), em Limoeiro, o número total de participantes chega a 185 reeducandos.

O objetivo central da iniciativa é preparar os internos para os processos seletivos de ingresso no ensino superior, oferecendo uma oportunidade concreta de transformação social e pessoal. Para o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, a parceria com a UPE fortalece a política de educação nas prisões. “É uma parceria importante pela área de atuação, que é a educação, e pelo potencial que a UPE tem dentro do Estado de Pernambuco. Aumentar o número de unidades beneficiadas significa oferecer mais oportunidades para as pessoas que desejam sair do sistema prisional e seguir a vida com dignidade”, destacou.

A reunião contou com a presença de Jorge Henrique, gerente de Educação e Esporte da SEAP; Luiz Alberto Rodrigues, pró-reitor de Extensão e Cultura da UPE; Pedro Falcão, diretor do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE); além de Fabiana Ribeiro, coordenadora do Prevupe, e professores da universidade envolvidos no projeto.

Segundo Luiz Alberto Rodrigues, a ação reforça o papel da educação como ferramenta de inclusão e ressocialização. “Esta iniciativa busca contribuir com a ressocialização dos apenados, na medida em que os possibilita uma preparação para aqueles que planejam a continuidade dos estudos, uma atualização ou aprofundamento de questões referentes ao Ensino Médio”, afirmou o pró-reitor.