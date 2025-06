UFPE receberá pesquisadores para desenvolver projetos contemplados com mais de R$16 mi

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Bruna Costa/Esp DP FOTO)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) irá receber 16 pesquisadores que foram contemplados com R$ 16,54 milhões para projetos de desenvolvimento de ferramentas e processos que envolvem Inteligência Artificial.

O valor pode ser utilizado para aquisição de equipamentos e material permanente ou bibliográfico, pagamento de bolsas, auxílios, diárias, passagens, serviços ou despesas acessórias de importação.

De acordo com a UFPE, a iniciativa visa atrair e fixar no país doutores e pesquisadores com pós-doutorado residentes no Brasil que tenham concluído sua formação no exterior de 2019 em diante e mestres e doutores brasileiros que estejam morando no exterior.

Os recursos foram aprovados pelo Programa Conhecimento Brasil - Atração e Fixação de Talentos, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“Este resultado é de extrema relevância para a UFPE, pois atrai pesquisadores experientes e com redes de colaboração internacionais para desenvolverem seus projetos em nossa instituição. Além da bolsa, os pesquisadores selecionados recebem um auxílio financeiro que garante condições adequadas para suas pesquisas desde o início de suas atividades, destacou o pró-reitor de Pesquisa e Inovação (Propesqi), Pedro Carelli.

Projeto contemplado

Um dos projetos aprovados na chamada foi o “O Bom, o Mau e a Percepção do Estresse”, que será sediado no Departamento e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica.

A pesquisa, que será coordenada pelo pesquisador Renzo Alves Dantas Torrecuso, utilizará técnicas avançadas de conectividade cerebral e ciência de dados para compreender como o cérebro processa o estresse.

Com dados de ressonância magnética funcional de 252 indivíduos, os pesquisadores buscam distinguir quando o estresse é benéfico ou prejudicial.

Além disso, a pesquisa visa mapear redes neurais associadas à percepção do estresse, desenvolver ferramentas de biofeedback baseadas em dados cerebrais e identificar biomarcadores da organização funcional do cérebro relacionados ao estresse.

O projeto também prevê impactos sociais com a formação de novos pesquisadores, por meio de cursos, disciplinas e workshops em instituições brasileiras, contribuindo para a área de neurociência computacional e ciência de dados no país.