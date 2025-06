UFPE abre 75 vagas para professores susbtitutos com salários de até R$ 8 mil

UFPE suspendeu aulas no Recife (Arquivo)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu um processo seletivo simplificado para contratar 75 professores substitutos. As vagas são para atuar no Campus Recife (centros acadêmicos e Colégio de Aplicação) e nos Centros Acadêmicos do Agreste (CAA) e de Vitória (CAV) e as inscrições estão abertas até o dia 22 de junho.

As vagas são para diversas áreas do conhecimento, em regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração vai de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29, a depender do regime de trabalho e da qualificação do professor substituto. O edital ode ser consultado aqui.

A taxa de inscrição na seleção tem valor de R$ 95, devendo o pagamento ser realizado exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU). Profissionais devem consultar o edital para verificar a isenção da taxa, que segue até sábado (14).

Após a divulgação da homologação das inscrições e da composição da Comissão Examinadora, o cronograma do processo seletivo simplificado será disponibilizado aos candidatos na internet e/ou na secretaria da unidade demandante para a qual a vaga é destinada.

O processo seletivo simplificado será composto por duas etapas:

Etapa 1 - Provas Eliminatórias;

Etapa 2 - Análise Curricular (Classificatória).

O período para realização das seleções e divulgação do resultado vai de 7 a 18 de julho. O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União (DOU).