Catador de materiais recicláveis é morto na frente do filho no Agreste de PE (Reprodução)

Um catador de materiais recicláveis foi assassinado a tiros na frente do filho no Loteamento Colorado, localizado às margens da PE-160, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Justino Galdino da Silva, de 38 anos.

O caso foi registrado na tarde da quarta-feira (11), na Delegacia de Taquaritinga Norte, pela Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com informações extraoficiais, a vítima foi surpreendida por um homem armado, que se aproximou e efetuou ao menos três disparos contra ele.

O crime aconteceu na frente do filho da vítima, um menino de 11 anos. Em estado de choque, a criança correu para casa e avisou aos familiares.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que as investigações foram iniciadas e estão em andamento com o objetivo de identificar a autoria e a motivação do crime.