Sesc abre mais de 2 mil vagas para cursos gratuitos; há oportunidades no estado

Cursos são ministrados a distância (Divulgação)

O Sesc abriu inscrições para cursos voltados a jovens e adultos.

São atividades para a formação gratuita no Ensino Médio, com qualificação profissional em produção cultural.



Ao todo, há 2.002 vagas distribuídas entre 13 estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, incluindo Pernambuco.



Interessados podem se inscrever no período de 16 de junho a 17 de julho, pelo site.

O início das aulas está previsto para 11 de agosto de 2025.



O Sesc EAD EJA é voltado para pessoas acima de 18 anos, com Ensino Fundamental completo.



O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, distribuídas em conteúdos a distância, por meio de ambiente virtual de aprendizagem, e encontros presenciais obrigatórios nos polos educacionais do projeto.



As vagas do Sesc EAD EJA estão disponíveis na Região Norte, nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Roraima e Rondônia; na Região Nordeste, na Paraíba, Pernambuco e Sergipe; na Região Sudeste, no Espírito Santo e Rio de Janeiro; e na Região Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.



O projeto

O projeto é desenvolvido em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de aprendizagem, que utiliza metodologias interativas baseadas em simulações, jogos, dramatizações e experiências práticas. Além disso, os alunos têm acesso a atividades culturais, esportivas e de saúde oferecidas pelo Sesc em seus respectivos estados.

"O objetivo do Sesc EAD EJA é apoiar os jovens e adultos no seu processo de transformação por meio do estudo. Além do Ensino Médio, os estudantes têm acesso à qualificação profissional em Produção Cultural, o que abre novas possibilidades no mercado de trabalho, principalmente na indústria criativa, que emprega milhões de brasileiros em todas as regiões", finaliza Janaina Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.