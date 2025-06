360 casais dizem 'sim' em cerimônia coletiva, na vespera do Dia dos Namorados

Organizado pelo Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) evento, que acontece tradicionalmente no Geraldão, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, reuniu muita gente, nesta quarta (11)

Casamento coletivo foi realizado no Geraldão, no Recife (Marina Torres/ DP)

O ginásio Geraldão, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, foi palco de uma celebração "gigante", nesta quarta (11): 360 casais oficializaram suas uniões em um casamento coletivo realizado justamente na véspera do Dia dos Namorados.

A cerimônia, além de marcar a formalização de vínculos afetivos, simbolizou o reconhecimento legal e social dessas famílias, trazendo segurança jurídica e acesso a direitos fundamentais.

Organizado pelo Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em parceria com a Prefeitura do Recife, o Estado e a Defensoria Pública, o evento reforçou a importância de garantir cidadania a casais que enfrentam barreiras econômicas e sociais para o acesso ao casamento civil.

Henrique Seixas, defensor público-geral de Pernambuco, reforçou o impacto social da ação. “O casamento coletivo é mais que uma cerimônia, é o fortalecimento dos direitos humanos e o acesso à justiça para casais em situação de vulnerabilidade. Esses 360 casais agora têm seus vínculos reconhecidos perante a lei, um marco de cidadania e respeito”, ressaltou.

Nos últimos anos, o evento, que acontece tradicionalmente no Geraldão, reuniu centenas de casais: cerca de 500 em 2023 e aproximadamente 300 em 2024. A iniciativa se estende para outras cidades do estado, como Olinda e Cabo de Santo Agostinho, contribuindo para que milhares de pernambucanos tenham acesso facilitado ao casamento civil.

Histórias que emocionam

Entre os casais que celebraram o amor e a oficialização estão Roberta Cristiane e Joaquim Raimundo, juntos há 12 anos. Eles relembram a trajetória que os uniu desde Natal até Recife, onde decidiram firmar sua parceria. “O casamento é sobre caminhar juntos, enfrentando os desafios lado a lado. Hoje concretizamos um sonho que já vivíamos há muito tempo”, disse Roberta.

Outro casal, Daiane Tavares e Tiago Arculano, comemorou o casamento coletivo como um presente antecipado para o Dia dos Namorados, que também marca o aniversário de Tiago. “Foi uma surpresa que veio na hora certa. Casar nesse dia especial foi um presente para nós”, declarou Daiane.

O casal Artur Luna e Igor Monteiro também celebrou com alegria a oficialização do relacionamento. Unidos há dois anos, eles destacaram o significado especial de se casar no dia anterior ao Dia dos Namorados. “A cerimônia veio para que a gente pudesse celebrar ainda mais esse amor”, contou Artur.

Dilsa Marques da Silva e a filha Thaisa Vitória, que também oficializaram suas uniões no mesmo evento, dividiram a emoção de um momento inesperado, mas cheio de felicidade. “Foi uma surpresa ser inscrita, mas a alegria é imensa. Dois casamentos, dois presentes para a nossa família”, contou Dilsa.

Wildines e Maria Eduarda também marcaram presença, ressaltando a importância do evento para casais homoafetivos que, muitas vezes, enfrentam custos elevados para oficializar suas uniões. “Esse casamento comunitário foi a oportunidade perfeita para realizarmos nosso sonho, ainda mais que desejamos ser mães e estarmos casadas facilita esse processo legal”, disse Maria Eduarda.