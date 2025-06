Mãe policial deixa filho na escola, reage a assalto e luta com ladrão, que é preso

Momento da tentativa de assalto (Reprodução)

Uma tentativa de assalto terminou com a prisão do suspeito após a vítima, uma sargento da Polícia Militar de Pernambuco, reagir a uma abordagem criminosa na manhã desta quarta-feira (11), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu por volta das 7h30, na Rua Paes Cabral, enquanto a policial deixava o filho na escola.

De acordo com a corporação, a sargento foi surpreendida por um homem armado, que se aproximou em uma bicicleta no momento em que ela saía do carro. Câmeras de segurança instaladas na rua registraram a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que a militar salta em direção ao assaltante e o puxa pelo pescoço, iniciando uma luta corporal no meio da rua.

Apesar da intensa briga, o suspeito conseguiu escapar correndo com a bicicleta em direção a uma rua transversal. A policial, no entanto, havia conseguido desarmá-lo. Segundo a PM, o revólver usado pelo assaltante era, na verdade, era uma arma de mentira com aparência real.

Poucos minutos depois, o homem foi localizado por moradores na Rua Firmino de Barros, via paralela à do crime, e imobilizado até a chegada das viaturas da PM, acionadas logo após a tentativa de assalto. O suspeito recebeu atendimento médico e foi conduzido à Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

A identidade e a idade da sargento não foram divulgadas. Segundo a nota oficial da corporação, a ação rápida da policial foi fundamental para a prisão em flagrante do suspeito. “Ela não se intimidou, entrou em luta corporal intensa e o agressor acabou fugindo. No entanto, populares o alcançaram [...] e o imobilizaram”, destacou a PM.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.