Briga de "galeras" e espancamento: vídeos flagram confusão no Recife

Jovens participaram de briga de "galeras" no Cordeiro (Redes Sociais )

O medo e a violência tomaram conta das ruas do bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão que uma "briga de galera" causou na região na noite de terça (10).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)



Moradores relataram as cenas de violência, espancamento e gritaria que testemunharam.

Uma equipe do Diario conversou com uma moradora de 22 anos, de um prédio na Rua Paes Cabral, uma das vias que foi palco da confusão de ontem.



Ela contou que foi a primeira vez que viu esse tipo de situação na localidade, onde mora há dois anos.

“Começou mais ou menos às 21h. Eu ouvi um grito e achava que tinha sido algum assalto perto. Quando fui ver, estava acontecendo uma briga. Tinha muita gente, eu diria que tinha umas 50 pessoas. Realmente, a sensação foi de desespero mesmo, porque a pessoa não sabe nem o que vai acontecer ali. Eu até liguei para a polícia, inclusive, só que quando eles chegaram, já nem estava rolando mais”, relembrou.

“Foi muito do nada. Quando eu olhei, estavam espancando um menino. Inclusive, ele saiu, quando terminou, levado de bicicleta, todo ensanguentado, com a cabeça ensanguentada”, descreveu.

Insegurança

Informações apuradas pelo Diario dão conta de que esse episódio recente faz parte de uma série de brigas marcadas por grupos rivais da Zona Oeste do Recife.

Segundo a moradora que conversou com a equipe de reportagem, o sentimento dos moradores é de insegurança, já que o local é frequentemente acometido por assaltos.

“Não me sinto muito segura. Já aconteceram assaltos por perto. Um tempo atrás, roubaram um carro durante o dia na frente do meu prédio praticamente. Sem contar que a rua é bem escura, só tem alguns pontos de iluminação, não tem muito movimento”, disse a moradora.

Cenas fortes

Nas imagens do confronto violento de terça (10), é possível ver muitas pessoas correndo em grupos pelas ruas, gritando, estourando bombas e segurando pedaços grandes de madeira, usados para as agressões. Em determinado momento, dois grandes grupos ficam frente a frente numa tentativa de intimidação. Em seguida, eles correm.

Outro registro capturou o momento em que um homem, sem roupas, é tirado de bicicleta completamente sem equilíbrio e ensanguentado.

A Polícia Militar confirmou, por meio de nota, que foi acionada para verificar os atos de vandalismo e violência. Conforme a corporação, com a chegada dos policiais, os envolvidos fugiram, e não foram localizados.

Confira na íntegra as informações repassadas:

“A Polícia Militar informa, através do 13º BPM, que foi acionada para verificar atos de vandalismo, causados por jovens, nas ruas do bairro do Cordeiro. Guarnições foram enviadas ao local e constataram que o grupo estava em luta corporal. Com a presença do efetivo policial, muitos empreenderam fuga. Foram realizadas incursões e abordagens a suspeitos na tentativa de identificar possíveis transgressores, porém nada foi constatado”.