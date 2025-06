Senar-PE abre seleção com salários de até R$ 8 mil; inscrições vão até 7 de julho

Oportunidade com 16 vagas para Recife e Petrolina. Inscrições abertas em cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo.

Sena-PE abriu vagas (Divulgação)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar-PE) abriu as inscrições para uma seleção pública.



São oferecidas 16 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Os salários variam de R$?1.799,95 a R$?8.162,70, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição e assistência médica.



A seleção será realizada pelo Instituto CNA e se divide em três etapas: prova escrita (objetiva e discursiva), análise curricular e entrevista presencial.

As inscrições vão até o dia 7 de julho de 2025, exclusivamente pela internet, no site oficial do instituto.

Vagas



As vagas são para atuação no Recife e Petrolina, no Sertão.



A jornada semanal é de 40 horas.

Saiba mais



A taxa de participação é de R$?40 (nível médio) e R$?50 (nível superior). Os boletos podem ser pagos até 8 de julho.

A prova está prevista para o dia 20 de julho de 2025, no Recife, com duração de quatro horas. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.