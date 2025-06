Homem ataca policiais militares com faca e enxada e acaba sendo morto

Delegacia da Policia Civil de Panelas (Reprodução)

Um homem foi morto após atacar dois policiais militares e ferir um deles com golpes de faca, em Panelas, no Agreste pernambucano.

Por meio de nota divulgada nesta quarta (11), a Polícia Civil disse que está investigando o caso, ocorrido na segunda (9).



"A vítima, um homem, de 59 anos, foi socorrida e levada para uma unidade médica local, porém não resistiu aos ferimentos", disse a nota.



Ainda segundo a polícia, as "diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".



Como foi

Segundo informações extraoficiais, o homem morto após esfaquear os PMs foi identificado como José Jacinto da Silva.



O caso aconteceu no Sítio Valentim, zona rural de Panelas. Há informações de que o homem sofria de transtornos mentais. Ele teria reagido de forma violenta durante um atendimento.



Histórico

Ainda conforme informações divulgadas em redes sociais, José Jacinto havia ocupado um terreno de forma irregular para plantar.



O dono da terra acionou o Samu e também chamou uma equipe da PM.

Foi exatamente durante esse atendimento que Jacinto, armado com uma enxada e uma faca, atacou os PMs.



O que aconteceu

As informações dão conta de que Jacinto estava com uma enxada e uma faca e atacou os policiais, deixando um deles ferido.



Por causa dessa agressão, os militares reagiram e dispararam no agressor para conter a ameaça.

Jacinto e os policiais foram levados ao Hospital Municipal de Panelas.



O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O policial ferido recebeu cuidados médicos e foi liberado.



O corpo de José Jacinto foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.



O que diz a PM



Por meio de nota, a PM disse que equipes da 11ª CIPM foram acionadas para apoiar o Samu em uma ocorrência envolvendo um paciente psiquiátrico na área rural de Panelas.



O homem, armado com uma enxada e uma faca peixeira, não seguiu as orientações do Samu, ainda conforme a corporação.



"Durante a tentativa de abordagem, ele atacou um policial com a faca, ferindo-o na coxa. O policial, em defesa própria, disparou contra o agressor, atingindo-o no braço, mas o homem continuou avançando. Quando o PM caiu, ficando sem condição de defesa, um colega disparou contra o homem, atingindo-o no abdômen e impedindo a continuidade do ataque", informou a nota.



A PM disse que a ocorrência foi encaminhada à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.