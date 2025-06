Embarque Digital abre 250 vagas para formação profissional; veja inscrições

A novidade é a utilização exclusiva das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção.

Embarque Digital tem novas vagas abertas (Arquivo)

Começaram nesta segunda (9) as inscrições para nova turma do programa Embarque Digital.



Realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com o Porto Digital, o programa incentiva a formação de profissionais na área de tecnologia.



São oferecidas 250 novas vagas para o segundo semestre de 2025.



A novidade é a utilização exclusiva das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção.



As inscrições seguem até o dia 29 de junho e podem ser realizadas exclusivamente pelo site

Enem

A adoção exclusiva do Enem como critério de seleção do programa visa assegurar maior homogeneidade entre os candidatos, segundo a prefeitura.



A medida foi adotada também para dar mais transparência ao processo seletivo.



O município informa que isso vai "viabilizar uma escala única de pontuação, simplificando os critérios e dando mais celeridade na análise documental".

Programa

O programa oferta formação técnica para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet e já beneficiou mais de 2000 estudantes egressos da rede pública, abrindo portas para o mercado de trabalho, bem como fortalecendo o ecossistema de tecnologia da capital pernambucana.



Um dos destaques do Embarque Digital é a Residência Profissional Tecnológica do Porto Digital, realizada semestralmente e que consiste em uma disciplina prática para os estudantes.



Como participar



Para participar, os candidatos devem ser residentes e domiciliados na cidade do Recife, ter cursado os três anos do ensino médio em escola da rede pública brasileira ou o supletivo na rede pública. Além disso, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das últimas cinco edições (2024, 2023, 2022, 2021 ou 2020).



Ao todo, 50% das vagas são destinadas a pessoas pretas ou pardas e, dentre os critérios de desempate, é dada prioridade às mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino.