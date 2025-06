Vestibular do Meio do Ano da Unicap tem baixa abstenção

Tema da redação do vestibular Unicap deste ano foi "A exclusão no Brasil começa desde cedo, pela diferença de renda que se reflete no aprendizado da leitura e gera consequências por toda a vida"

Listão dos aprovados deve ser divulgado na próxima sexta (13) (Divulgação)

Na manhã deste domingo (8), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realizou seu Vestibular do Meio do Ano. Segundo, a instituição, menos de 6% dos inscritos deixaram de fazer as provas, configurando um dos índice de abstenção mais baixos dos últimos anos.

Ao todo estão sendo oferecidas 1.519 vagas, distribuídas entre 15 cursos presenciais e 7 a distância (EaD). O processo seletivo ofereceu ainda a opção de os candidatos usarem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O tema da redação geral foi "A exclusão no Brasil começa desde cedo, pela diferença de renda que se reflete no aprendizado da leitura e gera consequências por toda a vida". Já os candidatos ao curso de medicina tiveram que elaborar um texto sobre o exame lançado pelo MEC para avaliar a formação médica no país.

Durante o vestibular, a Unicap promoveu uma programação especial para pais e acompanhantes na biblioteca da instituição. A Jornada de Portas Abertas ofereceu serviços como ventosa terapia, reflexologia podal, avaliação auditiva e vocal e massagens terapêuticas.

Também foram oferecidas informações sobre bolsas e financiamentos. O listão dos aprovados deve ser publicado até a próxima sexta-feira (13), no site vestibular.unicap.br.