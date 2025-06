> 3ª Maratona Internacional de Olinda deve receber mais de 3,5 mil atletas ( Foto: Divulgação)

A 3ª Maratona Internacional de Olinda será realizada no município de Marim dos Caetés, Região Metropolitana do Recife, neste domingo (8), com a participação de mais de 3,5 mil atletas do Brasil e do exterior.

A largada será na Praça Duque de Caxias, em Bairro Novo.

O evento acontecerá em quatro modalidades: a maratona de 42,195 km, voltada a atletas a partir de 20 anos; Meia Maratona de 21,097 km, a partir de 18 anos; Corrida de 10 km, livre de faixa etária; e Corrida e Caminhada de 5 km, a partir dos 15 anos, com autorização.

Os horários de largada serão às 04h30 para a Maratona e Meia Maratona, e às 05h00 para a Corrida 10 km e Corrida e Caminhada 5 km.

Informações do Evento



- Maratona Internacional de Olinda:

- Largada: Praça Duque de Caxias, em Bairro Novo

- Maratona (42,195 km) – Competitiva – a partir de 20 anos

- Meia Maratona (21,097 km) – Competitiva – a partir de 18 anos

- Corrida 10 km – Competitiva

- Corrida e Caminhada 5 km – Participativa – a partir de 15 anos (com autorização)

- Horários 04h30 (Maratona e Meia Maratona) e 05h00 (Corrida 10 km e Caminhada 5 km)

Outras corridas

No mesmo dia, acontece a 47ª Corrida Guararapes, celebrando 50 anos de existência e 200 anos da Policia Civil de Pernambuco.

O evento deve contar com cerca de mil atletas, entre Civis, Militares e alunos dos cursos de formação de praças e oficiais da corporação.

A largada será no Quartel do Derby, com trajetos de 5 km e 10 km, e interdições de trânsito a partir das 5h30.

A prova de 5km percorre a Ponte Estácio Coimbra, Rua Benfica, Rua Heitor Maria Filho e Avenida Beira Rio. Já no trajeto mais longo, de 10km, os participantes seguem pela Rua Marcos André, Rua José Bonifácio, fazendo a volta na rotatória pela Rua Abelardo Carneiro Leão e seguirão pela Rua Afonso de Albuquerque Melo, Rua Samuel e Farias e Rua Jorge Gomes de Sá até a altura do Parcão, localizado no Parque Santana. De lá os participantes retornam ao ponto de largada. O encerramento do evento está previsto para às 8h.

Outros eventos incluem o Circuito do Bem, promovido pelo GAC-PE, com caminhada de 3km, corrida de 5 km e pedalada de 15 km, tendo largada às 4h30, do Parque Treze de Maio e chegada no mesmo local.

Os trajetos incluem vias como a Rua Mamedes Simões, Rua da Aurora, Avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti, Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Imperador Pedro II, Avenida Martins de Barros, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida Engenheiro José Estelita.

E a Madre Run, na Zona Sul, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km. A largada será no Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem, a partir das 5h30 da manhã.

Os atletas percorrerão a Avenida Boa Viagem, com retornos em diferentes alturas conforme o trajeto. No percurso de 15 km, os participantes seguirão também pela Rua Comendador Morais, Rua Marechal Hermes e Avenida Brasília Formosa, com retorno pelo mesmo trajeto até o ponto de largada. O evento deve ser finalizado às 8h.

Interdição no trânsito

A ciclofaixa da orla de Olinda não funcionará no domingo do evento. Além disso, a 47ª Corrida Guararapes terá interdições de trânsito a partir das 5h30. Os motoristas devem planejar suas rotas com antecedência para evitar congestionamentos.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) estarão nos locais para auxiliar e apresentar rotas alternativas aos condutores durante os eventos.