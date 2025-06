Condenada por mandar matar marido, advogada é presa após 26 anos

Maria Paulo foi condenada pela Justiça a 28 anos de reclusão. Ela não compareceu ao julgamento e estava foragida. Crime foi em Caruaru, no Agreste, e Prisão aconteceu nesta sexta (6), no Recife

Mário Celso foi morto em 1999 (Arquivo)

A advogada Maria Paula Siqueira Campos, de 62 anos, foi presa, nesta sexta (6), no Recife, como mandante do assassinato do marido, o empresário Mário Celso Cavalcanti.

Realizada na área central do Recife, a captura aconteceu 26 anos após o crime, registrado em Caruaru, no Agreste.

Maria Paulo foi condenada pela Justiça a 28 anos de reclusão. Ela não compareceu ao julgamento e estava foragida.

A advogada foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru (TJPE).

Por nota, a Polícia Civil disse que, após a prisão, a advogada foi “encaminhada à Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, Zona Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça”.

O crime aconteceu quando Celso chegava em casa. Ele morava com a família no bairro Maurício de Nassau.

Assim que Maria e o filho, de 12 anos, desceram do carro e entraram em casa, duas pessoas desceram de uma moto e efetuaram disparos de arma de fogo contra o empresário, atingido na cabeça.