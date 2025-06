Despachantes são presos no aeroporto por desvio de encomendas dos Correios

PF cumpriu mandados (Arquivo )

Dois despachantes foram presos pela Polícia Federal (PF), no Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre/Guararapes, na Zona Sul, por suspeita de desvio de encomendas dos Correios.

Realizada no início da semana, o resultado da operação foi divulgado nesta sexta (6).



A ação foi feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, com apoio dos policiais em serviço.



Um dos presos tem 32 anos e mora em Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, n Grande Recife.



O outro mora no Jordão, na Zona Sul d capital pernambucana.



Os dois não tinham passagens anteriores pela polícia.



Como foi



As prisões são resultados de investigações destinadas a reprimir um esquema de desvio de mercadorias dos Correios.



Por meio de um procedimento padrão e de informações na área de polícia judiciária, a PF identificou que funcionários de empresa terceirizada que opera no Aeroporto dos Guararapes estariam subtraindo objetos enviados e despachados pelos Correios, por meio de companhia aérea de cargas.

Após um período de investigações, policiais federais se dirigiram até o local onde as mercadorias estavam sendo embarcadas e após o término do embarque.



Com os registros das câmeras, dez funcionários foram separados para uma vistoria.



A PF disse que ficou comprovado que dois deles tinham subtraído equipamentos eletrônicos.



Os equipamentos foram encontrados, dentro do colete de um deles, dois celulares.



O outro tinha colocado um notebook no piso de um veículo Van que fazia o transporte dos funcionários.



O que aconteceu



Os despachantes receberam voz de prisão em flagrante, foram informados dos seus direitos e garantias constitucionais.



Em seguida, foram levados para a Superintendência da Polícia Federal.



Eles acabaram sendo autuados pela prática do crime contido no artigo 155 § 4º, incisos I e II do Código Penal (furto qualificado, mediante concurso de duas ou mais pessoas).



Caso sejam condenados, poderão pegar penas que variam de 2 a 8 anos de reclusão.

Após a autuação, os presos realizaram exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife, e foram levados para a audiência de custódia.



Os dois foram liberados mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil e vão responder ao processo em liberdade.



"A Polícia Federal continua apurando o alcance das atuações da quadrilha, contando com os levantamentos dos Correios acerca da relação de bens subtraídos", acrescentou o comunicado da PF.