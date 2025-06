Homem em situação de rua é morto próximo ao Mercado da Encruzilhada

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as motivações e a autoria do crime (Foto: Arquivo/PCPE)

Um homem em situação de rua foi assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça enquanto dormia nas proximidades do Mercado da Encruzilhada, Zona Norte do Recife.

A Força tarefa de Homicídio na Capital registrou a ocorrência na manhã desta quinta-feira (5), através da Polícia Civil de Pernambuco.

A vítima foi um homem, de 36 anos, em situação de rua.



O disparo foi feito por arma de fogo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do serviço de atendimento médico de urgência (SAMU).

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.