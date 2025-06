Árvore provoca mudança no funcionamento da Linha Centro do Metrô do Recife

Árvore envergou sobre rede aérea do metrô (Divulgação)

Os passageiros do Metrô do Recife devem ficar atentos.



A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta quinta (5), que uma árvore prejudica o funcionamento da Linha Centro.



Essa árvore, segundo a CBTU Recife, envergou sobre a rede aérea.



Por isso, todos os trens que partem da Estação Recife devem seguir para o Ramal Jaboatão.



Diante disso, os passageiros que pretendem seguir para o Ramal Camaragibe devem descer na estação Coqueiral.



Em seguida, é preciso fazer baldeação para os trens que farão o percurso apenas dentro do Ramal Camaragibe.



A CBTU Recife disse, ainda, que a poda da árvore deve acontecer "em breve".



A operação com baldeação começou às 10h50 desta quinta.



Mais problemas



Mais cedo, um dos trens teve um problema elétrico que terminou desligando um disjuntor e afetando todo o Ramal Camaragibe da linha Centro do Metrô do Recife.



Vídeos registraram algumas faíscas saindo da parte de cima de um dos trens que chegavam na estação Camaragibe, que precisou ser fechada.



Conforme a CBTU, o problema com a energia foi resolvido e a operação foi restabelecida por volta das 07h50, mas com intervalos maiores entre os trens que seguiam com destino a Camaragibe.