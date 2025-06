Jovens de 15 e 16 anos são autuados em flagrante por agredir irmã e mãe

Jovens agrediram mãe e irmã (Redes Sociais )

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram presos em flagrante após agredir a irmã e a mãe, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, no Grande Recife.



Ocorrido no domingo (1º), o caso foi registrado na 07ª Delegacia Seccional, por meio da Polícia Civil de Pernambuco.



Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar o momento em que os adolescentes agridem a irmã, de 19 anos, com socos no rosto e na cabeça.



Nas imagens, um dos menores, que está sem camisa, também discute com sua mãe, de 39 anos.

De acordo com informações de populares, os filhos alimentam uma relação problemática com a mãe, há quase 6 anos, desde quando ela se separou do ex-marido.

Sob a guarda do pai e morando no mesmo bairro, os adolescentes passaram a visitar a mãe com menos frequência.

Ainda segundo as informações, os garotos haviam começado a apresentar comportamentos agressivos, ameaçando espancar tanto a mãe quanto a irmã. O Conselho Tutelar chegou a ser acionado, mas nada foi resolvido.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que a ocorrência foi registrada como “Ato infracional análogo à lesão corporal por violência doméstica”.

Os adolescentes foram autuados e encaminhados para serem ouvidos no Ministério Público de Pernambuco (MPPE), ficando à disposição da Justiça.