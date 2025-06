Pernambuco tem dois rios entre os mais poluídos do Brasil

A Semana de Meio Ambiente será celebrada no estado de Pernambuco até o próximo dia 8 de junho. O Diario consultou a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS-PE) para entender como a gestão tem trabalhado com as pautas ambientais

Rio Capibaribe, pauta do meio ambiente (Rafael Vieira)

Pernambuco está celebrando a Semana do Meio Ambiente e conta com programações até o próximo dia 8 de junho. Neste momento de colaboração e conscientização popular sobre os cuidados com a natureza, o Diario de Pernambuco procurou a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (SEMAS-PE), para entender como as pautas ambientais estão sendo trabalhadas.

Um dos pontos mais importantes a serem enfrentados no território pernambucano é a poluição dos cursos d'água. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último censo, Pernambuco possui dois rios entre os dez mais poluídos do Brasil: Rio Ipojuca e Rio Capibaribe, terceiro e sétimo lugares, respectivamente.

A SEMAS, em nota, explicou que os eventos da pasta buscam, acima de tudo, engajamento popular para que a cultura de cuidados ambientais seja cultivada nos cidadãos como parte natural dos deveres sociais.

Sobre as estratégias para preservação do Rio Capibaribe, importante rota fluvial de mais de 240 quilômetros de extensão que corta 42 cidades pernambucanas, a SEMAS informou que tem intensificado a ação de reciclagem para evitar mais despejos nas águas.

“O Rio Capibaribe recebe vários tipos de rejeito, que é uma responsabilidade das prefeitura. A SEMAS lançou recentemente o ‘Recicleiros’, que é um programa que reforça o trabalho dos catadores porque os rejeitos de resíduos e de poluição vem justamente da falta de aproveitamento do que se descarta. A gente reforça a cadeia dos catadores para que a gente apoie os municípios a ampliar suas ações de coleta seletiva e de reaproveitamento dos resíduos que podem ser aproveitados”, explica a pasta.

Além disso, há ações desenvolvidas pela Secretaria de Recursos Hídricos, uma vez que os rios Ipojuca e o Capibaribe passam por diversos municípios, cada um com sua responsabilidade ambiental e de preservação. A SEMAS ainda tem ações como o movimento “Plantar Juntos”, que objetiva restabelecer a cobertura florestal dos biomas Mata Atlântica e Caatinga no estado.

“A gente está conseguindo a adesão de muitas empresas, órgãos do governo, prefeituras para conscientização e sensibilização dos municípios em reflorestar os seus territórios. A gente tem a parceria das empresas na doação de áreas para plantio e de execução. É um processo que também envolve instituições de ensino para trabalhar especificamente a questão da educação”, complementa a SEMAS.

Semana do Meio Ambiente

A grade de atividades é integralmente gratuita e será estendida até o dia 8 de junho, quando também é celebrado o Dia Mundial dos Oceanos. Pessoas de todas as idades podem participar das ações, que vão desde mutirões de limpeza no Rio Capibaribe, sessões de cinema, plantio de mudas, peças e esquetes teatrais, palestras, seminários, até oficinas e capacitações.

Abertura

A Semana Estadual de Meio Ambiente teve início no sábado (31) com a limpeza de um trecho do Rio Capibaribe, nas imediações do Palácio do Campo das Princesas. A ação foi realizada por um grupo de barqueiros e voluntários convocados pela ONG Água+, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE).

Domingo (1°)

No domingo, dia 1º de junho, as atividades se concentraram no Cinema São Luiz, com a exibição de duas sessões gratuitas de cinema ambiental.

Segunda-feira (2)

Nesta segunda-feira foi aberta a exposição “Parque no Coração dos Pernambucanos”, relativa ao Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI), que ocorre ao longo do dia na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

O Parque Estadual Dois Irmãos tem entrada gratuita no período e será palco de apresentações de peças, esquetes teatrais, oficinas, exposições e ações de plantio de mudas do Movimento Plantar Juntos.

Quarta-feira (4)

Na quarta será feita a entrega do Prêmio Vasconcelos Sobrinho, no Parque Estadual Dois Irmãos. Ainda neste dia, haverá também uma capacitação, voltada para gestores públicos, sobre a plataforma Clima PE, que monitora as ações ambientais e climáticas realizadas pelos municípios pernambucanos.

Quinta-feira (5)

Em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá a entrega dos certificados aos contemplados pelo Selo Empresa Verde 2025, voltado a negócios pernambucanos que adotam práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviços.

Na mesma data, a programação no Parque Estadual Dois Irmãos contará com ações realizadas pela ONG Água+, das 9h às 16h. As atividades incluem roda de conversa, oficina sobre letramento climático, oficina de arte sustentável, gincana ambiental e atrações musicais.

Sexta (6) e Sábado (7)

No sábado (7), haverá outro mutirão de limpeza do Rio Capibaribe realizado pela Semas-PE em parceria com a ONG Água+, das 8h às 12h, nas imediações do Palácio do Campo das Princesas.

Encerramento

A Semana de Meio Ambiente finaliza suas atividades em 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, com mais atrações no Cinema São Luiz. Além da sessão infantil, marcada para às 11h, a sala recebe a sessão de estreia, às 17h30, do documentário “Nordeste Água e Óleo”, de Luiz Gustavo Betanin, que conta a história do derramamento de óleo no litoral do Nordeste em 2019.